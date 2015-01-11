В Избирательной комиссии Челябинской области разъяснили особенности в преддверии Выборов-2018

В период с 7 по 17 декабря Совет Федерации даст официальный старт избирательной кампании по выборам Президента России. В связи с этим состоялась пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса и его заместителя Елены Шубиной.

Впервые для удобства людей будет действовать так называемая технология «мобильный избиратель»: каждый избиратель сможет открепиться от своего «родного» избирательного участка и проголосовать на любом избирательном участке населенного пункта, где он будет находиться в день голосования. Для этого необходимо заранее определиться с планами на день выборов и написать заявление о голосовании по месту нахождения. Написать заявление можно в период от 45 до 5 дней до выборов в любой территориальной избирательной комиссии, в любом отделении МФЦ, на едином портале Госуслуг или за 25 - 5 дней в любой участковой избирательной комиссии. Причем, заполняя заявление, избиратель должен указать номер участка, где он проголосует. Узнать его можно на официальном портале избиркома, по телефону «горячей линии», с помощью члена избирательной комиссии, либо с помощью специального мобильного приложения.

Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья или по инвалидности) самостоятельно подать заявление, могут устно или письменно обратиться в территориальную комиссию в период за 45-5 дней или в участковую комиссию в период за 20-5 дней для предоставления им возможности оформить такое заявление. Члены участковой комиссии посетят таких избирателей на дому и оформят заявление о голосовании по месту нахождения. Здесь же избиратель может сообщить о своем желании проголосовать вне помещения, т.е. на дому.

В период избирательной кампании будет активно использоваться социальная реклама с разъяснениями нового порядка голосования по месту нахождения, которая появится на светодиодных экранах, на ТВ и радио. Что касается журналистов, то каждый из них в соответствии с законодательством должен будет за 60 дней до выборов пройти аккредитацию. Кроме того, до официального старта избирательной кампании СМИ предоставляется полная свобода в публикации материалов, а после старта кампании в силу вступает

законодательство о выборах. Еще одно новшество касается порядка обработки бюллетеней: при печати протоколов участковых комиссий будут использованы машиночитаемые QR-коды, которые позволят полностью избежать фальсификаций. Кроме того, все участки будут оснащены камерами видеонаблюдения. Также установят их и в территориальных избиркомах, где производится обработка и суммирование данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования.