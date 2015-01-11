Увольнение бывшего «опера» признано законным

Владик К., содержащийся под стражей в ФКУ СИЗО-4, обратился в суд с исковым заявлением к УМВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области о признании незаконным заключения по результатам служебной проверки, отмене приказа об увольнении и восстановлении на работе, сославшись на то, что процедура увольнения была нарушена. Указал, что ему не было известно о проведении служебной проверки, с результатами которой его не ознакомили, в связи с чем был лишен возможности обжалования. Полагает, что привлечение его в качестве обвиняемого по уголовному делу и избрание меры пресечения не является основанием для увольнения из органов внутренних дел.

Судом установлено, что истец проходил службу в УМВД в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска.

Приказом начальника УМВД от 15 сентября 2017 года он уволен со службы по п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации" за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

С приказом об увольнении Владик К. ознакомлен под роспись.

Основанием для увольнения Владика К. послужили результаты служебной проверки от 15 сентября 2017 года, в ходе которой установлено, что последний совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, выразившийся в нанесении телесных повреждений гр. Е. и его подкупу в целях дачи им ложных показаний, отказу от ранее поданного заявления в отношении него, что повлекло возбуждение уголовного дела по п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ, ч.1 ст. 309 УК РФ, задержание его в силу ст. 91 УПК РФ. Согласно заключению, по результатам проведенной служебной проверки, данный проступок несовместим с дальнейшим прохождением службы Владиком К.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что факт совершения истцом проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, имел место и подтверждается заключением служебной проверки, которая проведена с соблюдением требований, установленных законом, поэтому пришел к выводу, что у работодателя имелись основания для увольнения истца, сроки привлечения истца к дисциплинарной ответственности в виде увольнения ответчиком соблюдены.

Решение не вступило в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда