Озерск гордится своими героями

12 декабря в ДК «Строитель» по инициативе и при поддержке Совета ветеранов Озерского городского округа прошло мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

Ведущие праздника рассказали зрителям об истории образования этого праздника, о званиях, орденах и медалях, которые присваивались героям Отечества за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны и во время боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, за особый вклад в повышение эффективности общественного производства и подъем народного хозяйства, науки, культуры в советское время, за верность служебному долгу.

В ходе вечера состоялось чествование людей исключительной смелости и доблести, жителей Озерского городского округа: Героев Социалистического Труда Тихонова К.И., Насырова Г.Г., Шипулина А.П., сотрудников милиции – полковника в отставке Фетчука А. Ф. и старшины милиции в отставке Конева Н.Т., отмеченных ведомственными наградами. В мужестве российских военнослужащих, командированных в «горячие точки», можно было убедиться на примере командира боевой группы Чогидулина А. Г. и командира войсковой части 3448 Яцик С. М. Свой профессиональный подвиг в мирное время совершили пожарные Анохин В.Н., Осинцев М.Б., Даничкин М.В., муниципальный спасатель Степашов И.А. Особое внимание было уделено Герою Советского Союза Логинову А.Б. (дважды награжденному орденом Славы III степени, дважды - орденом Отечественной войны I степени), в честь которого назван городской сквер и установлена стела.

Праздник украсили своими выступлениями творческие коллективы МБУ «КДЦ»: Академический женский хор под руководством Н. Токаревой (концертмейстер Г. Смирнова), «Народный коллектив» ансамбль эстрадного танца «Пари- вояж» (рук. Н. Кудревич), Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Каблучок» (рук. Яна и Владимир Садилкины), вокальные ансамбли клубов ветеранов «Строитель», «Рябинушка», «Память сердца», вокальный ансамбль «С песней по жизни» (рук. А. Владимиров), солистка вокального коллектива «Шоу класс» М. Киргетова (рук. Д. Широкова), солисты Т. Опарина и С. Ермолин, танцевальный дуэт Жанна и Александр Галкины, поэт Г. Кашков. Все выступления проходили под гром аплодисментов, зрители радовались знакомым песням, а когда зазвучала мелодия «Хотят ли русские войны», зал встал и вместе с вокальным ансамблем «С песней по жизни» исполнил эту патриотическую песню.

Также собравшиеся в зале поздравили друг друга с 95-летием со дня создания СССР. Праздник закончился, а зрители не хотели расходиться - им было, о чем поговорить, что вспомнить.

Цветы для озерских героев предоставили: депутат Собрания депутатов Лучников А.Д. и индивидуальный предприниматель Мартынова А.С.

Лейтмотивом мероприятия стали слова: «Нельзя научится любить живых, если не умеешь хранить память о павших».

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