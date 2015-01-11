Губерния Госдума ужесточила уголовное наказание для живодеров В Государственной Думе РФ в третьем, окончательном, чтении принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными, в том числе – для живодеров, садистов, догхантеров, а также для лиц, демонстрирующих издевательства над животными в сети Интернет или совершающих насилие над животными в присутствии детей. Автором закона стал депутат от Челябинской области Владимир Бурматов, возглавляющий Комитет Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды. По словам парламентария, главной победой стало то, что новым законом впервые с юридической точки зрения фиксируется, что животное – это не вещь, что оно может чувствовать и испытывать боль. «Государственная Дума седьмого созыва последовательно гуманизирует законодательство в отношении защиты животных. У нас на рассмотрении лежит еще один закон – о запрете притравочных станций, где идет натаскивание охотничьих собак на живых зверей. А что касается ужесточения наказания до пяти лет лишения свободы живодерам, то здесь мы защищаем не только животных, но и наших граждан, потому что статистика неумолима: 85% преступников, совершивших тяжкие преступления в отношении наших граждан, до этого совершали преступления в отношении животных», – сказал в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы РФ Владимир Бурматов. Отметим, что для того, чтобы расширить возможность привлечения живодеров к уголовной ответственности, депутаты вернули законопроект во второе чтение, после чего приняли окончательно. Теперь, согласно статье 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животными») установлено, что если в результате жестокого обращения животное погибло или получило увечье, то это будет наказываться штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если над животными издевалась группа лиц, или преступление совершалось в присутствии малолетнего, или с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, в отношении нескольких животных, то наказание составит до 5 лет лишения свободы. Владимир Бурматов также отметил, что новые правки позволили вывести статью 245 Уголовного кодекса РФ из «спящего режима» и сделать рабочей, наделив правоохранительные органы действенными инструментами, пояснил Бурматов. «Теперь живодерство переквалифицировано в преступление средней тяжести, ранее это считалось незначительным преступлением. Это серьезно меняет порядок оперативно-следственных действий в отношении преступников и расширяет возможности полиции при расследовании таких преступлений. Раньше полицейским необходимо было доказать либо хулиганские мотивы, либо корыстный умысел. Далеко не всегда это было возможно. Мы расширили эту статью. Теперь расследованием преступлений в отношении животных будут заниматься следователи, а не дознаватели, как раньше. Преступников и живодеров теперь можно будет помещать в СИЗО, а не отпускать домой, как это происходило до этого, увеличивается срок расследования таких преступлений, а значит серьезно повышаются шансы их раскрытия и поимки», – подчеркнул Владимир Бурматов. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/gosduma-uzhestochila-ugolovnoe-nakazanie-dlya-zhivoderov-42265 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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