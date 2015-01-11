Аномальные холода ожидаются на юге Челябинской области

По данным Челябинского ЦГМС:
14-18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7º и более ниже климатической нормы.
14-18 декабря сохраняется вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.
Ключевые теги: аномально холодно.
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