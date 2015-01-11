Аномальные холода ожидаются на юге Челябинской области

По данным Челябинского ЦГМС:

14-18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7º и более ниже климатической нормы.

14-18 декабря сохраняется вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.