Озёрские любители и ветераны-горнолыжники — призёры соревнований

08-10 декабряя 2017г. на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» г. Миасс прошли соревнования по горнолыжному спорту «Русмастерс» 1 этапа кубка России среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супер-гигант, Комбинация, Слалом-гигант и специальный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Федорович Ольга, Зырина Ольга, Степанова Нина, Агапова Алла, Ветлосемина Ирина, Кулешов Владимир, Лыткин Сергей, Баранов Евгений, Степанов Андрей, Гришин Константин, Дементьев Леонид. В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:

Супер гигант: Федорович Ольга - 1 место, Зырина Ольга - 3 место.

Комбинация (супер-гигант + 1 попытка специального слалома): Федорович Ольга - 1 место, Зырина Ольга - 3 место.

Слалом гигант: Зырина Ольга - 1 место, Федорович Ольга - 2 место, Степанова Нина - 3 место, Лыткин Сергей - 1 место, Кулешов Владимир - 3 место.

Специальный слалом: Федорович Ольга - 1 место, Ветлосемина Ирина -1 место, Степанова Нина - 3место, Лыткин Сергей - 1 место.

Федерация горных лыж г. Озерска