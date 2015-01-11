Возвращая историю

В конференц-зале духовно-просветительского центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска в минувшее воскресенье не было свободных мест. Здесь прошла встреча в рамках конкурса «Путешествие к истокам». Это дистанционный творческий конкурс, посвященный изучению детьми и подростками истории православия на своей малой Родине.

Просветительская конкурсная программа 2017-2018 года посвящена 100-летию революции, жизни христиан в годы смуты, началу гонений, христианскому осмыслению духовных причин и последствий этих событий.

Участие в конкурсе позволяет ребятам совершить путешествие в реальный христианский мир, который их окружает, связать историю родного города и храма со своей собственной историей, послушать людей, которые являются живыми свидетелями жизни Церкви ХХ века.

Деятельное изучение исторических памятников, объектов, связанных с христианской историей, судеб отдельных прихожан, переплетенных с жизнью прихода, помогает ребятам полнее изучить и полюбить свуою малую родину, храм, в который они ходят, людей, с которыми они общаются.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерей Димитрий ШОРИН, открывая встречу, сказал:

- Дорогие мои! Сегодня мы с вами в этот воскресный день после Божественной литургии собрались в нашем духовно-просветительском центре для того, чтобы вновь поговорить о важных для нас, ныне живущих людях, вопросах истории нашей Русской Православной Церкви. Многие как-то отвергают эту историю, не то что ее знать не хотят, а пытаются жить какими-то искаженными представлениями о ней. Не так должны себя вести мы, православные христиане.

Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы поговорить о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. Этот год был замечателен тем, что в этом году полнота нашей Русской Православной Церкви отмечала 100-летний юбилей созыва Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-1918 г. Собора, который состоялся в трудное время, в период начала гонений на Церковь Русскую от безбожной власти. Собор, который после продолжительного синодального периода чудесным образом увенчался избранием патриарха Московского и всея Руси Тихона.

Почему важно именно нам, прихожанам Покровского храма, об этом напомнить?

Потому что нижний придел нашего храма освящен в память новомучеников и исповедников Церкви Русской. Кто были эти люди? Знаем ли мы о них? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Наши ребята участвуют во Всероссийском конкурсе, который называется «Путешествие к истокам», а тема нашего сегодняшнего собрания «Россия, которую мы потеряли. Российская империя накануне 1917 года». Поговорим об истории отечества нашего. Я считаю, что это святое дело для каждого гражданина нашей страны.

А вот цель нашего проекта и этого конкурса – обратить внимание на историю нашего отечества, на то, что досталось нам в наследство от наших благочестивых предков, к чему мы с вами идем, к чему мы с вами должны прийти; привить любовь к этой истории и любовь к своей стране, к ее святыням, к ее культуре. Вот цель нашего проекта.

Координатор центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы Озерска Елена ШОРИНА представила участников проекта, подготовивших эту встречу, познакомила с программой и действо началось.

Ребята-разведчики из братства «Покровская крепость» под руководством Марии Ларионовой подготовили инсценировку, рассказывающую о перипетиях ХХ века через историю семьи церковных колоколов. Эту историю с интересом слушали не только дети, но и взрослые.

Во второй части встречи собравшиеся разделились на группы и двинулись по экспозиции, открытой тут же, в конференц-зале. Юные прихожане из старшей группы выступили в качестве экскурсоводов-краеведов. Они рассказали о дореволюционных городах Касли и Кыштым, используя цветные фотографии Сергея Прокудина-Горского, сделанные в начале ХХ века, об истории села Метлино и Симеоно-Варваринском храме, который безвозвратно утрачен (поскольку находится в зоне Теченского каскада водоемов на закрытой территории ФГУП "ПО "Маяк"). На отдельных стендах можно было познакомиться с семейными историями некоторых прихожан. Оказалось, что есть среди них и немало пострадавших за веру в годы гонений…

После было чаепитие, также подготовленное при участии разведчиков братства «Покровская крепость». За чаем можно было обсудить увиденное, поделиться впечатлениями и просто поговорить о том, что только что увидели. Многие выразили надежду, что подобные встречи станут традиционными.

Александр Волынцев