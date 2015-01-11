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| Новости » Общественная жизнь

Возвращая историю

В конференц-зале духовно-просветительского центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска в минувшее воскресенье не было свободных мест. Здесь прошла встреча в рамках конкурса «Путешествие к истокам». Это дистанционный творческий конкурс, посвященный изучению детьми и подростками истории православия на своей малой Родине.

Просветительская конкурсная программа 2017-2018 года посвящена 100-летию революции, жизни христиан в годы смуты, началу гонений, христианскому осмыслению духовных причин и последствий этих событий.

Участие в конкурсе позволяет ребятам совершить путешествие в реальный христианский мир, который их окружает, связать историю родного города и храма со своей собственной историей, послушать людей, которые являются живыми свидетелями жизни Церкви ХХ века.

Деятельное изучение исторических памятников, объектов, связанных с христианской историей, судеб отдельных прихожан, переплетенных с жизнью прихода, помогает ребятам полнее изучить и полюбить свуою малую родину, храм, в который они ходят, людей, с которыми они общаются.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерей Димитрий ШОРИН, открывая встречу, сказал:

- Дорогие мои! Сегодня мы с вами в этот воскресный день после Божественной литургии собрались в нашем духовно-просветительском центре для того, чтобы вновь поговорить о важных для нас, ныне живущих людях, вопросах истории нашей Русской Православной Церкви. Многие как-то отвергают эту историю, не то что ее знать не хотят, а пытаются жить какими-то искаженными представлениями о ней. Не так должны себя вести мы, православные христиане.

Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы поговорить о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. Этот год был замечателен тем, что в этом году полнота нашей Русской Православной Церкви отмечала 100-летний юбилей созыва Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-1918 г. Собора, который состоялся в трудное время, в период начала гонений на Церковь Русскую от безбожной власти. Собор, который после продолжительного синодального периода чудесным образом увенчался избранием патриарха Московского и всея Руси Тихона.

Почему важно именно нам, прихожанам Покровского храма, об этом напомнить?

Потому что нижний придел нашего храма освящен в память новомучеников и исповедников Церкви Русской. Кто были эти люди? Знаем ли мы о них? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Наши ребята участвуют во Всероссийском конкурсе, который называется «Путешествие к истокам», а тема нашего сегодняшнего собрания «Россия, которую мы потеряли. Российская империя накануне 1917 года». Поговорим об истории отечества нашего. Я считаю, что это святое дело для каждого гражданина нашей страны.

А вот цель нашего проекта и этого конкурса – обратить внимание на историю нашего отечества, на то, что досталось нам в наследство от наших благочестивых предков, к чему мы с вами идем, к чему мы с вами должны прийти; привить любовь к этой истории и любовь к своей стране, к ее святыням, к ее культуре. Вот цель нашего проекта.

Координатор центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы Озерска Елена ШОРИНА представила участников проекта, подготовивших эту встречу, познакомила с программой и действо началось.

Ребята-разведчики из братства «Покровская крепость» под руководством Марии Ларионовой подготовили инсценировку, рассказывающую о перипетиях ХХ века через историю семьи церковных колоколов. Эту историю с интересом слушали не только дети, но и взрослые.

Во второй части встречи собравшиеся разделились на группы и двинулись по экспозиции, открытой тут же, в конференц-зале. Юные прихожане из старшей группы выступили в качестве экскурсоводов-краеведов. Они рассказали о дореволюционных городах Касли и Кыштым, используя цветные фотографии Сергея Прокудина-Горского, сделанные в начале ХХ века, об истории села Метлино и Симеоно-Варваринском храме, который безвозвратно утрачен (поскольку находится в зоне Теченского каскада водоемов на закрытой территории ФГУП "ПО "Маяк"). На отдельных стендах можно было познакомиться с семейными историями некоторых прихожан. Оказалось, что есть среди них и немало пострадавших за веру в годы гонений…

После было чаепитие, также подготовленное при участии разведчиков братства «Покровская крепость». За чаем можно было обсудить увиденное, поделиться впечатлениями и просто поговорить о том, что только что увидели. Многие выразили надежду, что подобные встречи станут традиционными.

Александр Волынцев

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Возвращая историю

Ключевые теги: просветительский центр «Первоцвет».

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