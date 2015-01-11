Специалисты ЧОКБ впервые выполнили бескровную операцию по лечению спазма пищевода

До сих пор проблему спазма пищевода решали лапараскопически (через небольшие разрезы) или эндоскопической кардиодилатацией, то есть с помощью баллона расширяли пищевод и таким образом позволяли пациенту какое-то время относительно нормально питаться. Но эта процедура давала лишь временный эффект. Новый метод лечения – пероральная эндоскопическая миотомия позволяет кардинально решить проблему. Несколько лет назад этот метод был освоен в столичных клиниках, а теперь впервые его применили хирурги ЧОКБ. «Операция выполняется без разрезов снаружи, под наркозом, пациент не испытывает никаких ощущений, – пояснил врач-эндоскопист Челябинской областной клинической больницы Александр Васильев. – Через рот проводится специальный инструментарий и далее в пищеводе мы формируем «тоннель», через который проводим эндоскопический инструмент и разрезаем спазмированные мышечные волокна пищевода и начального отдела желудка, так создаем нормальный просвет для прохождения пищи». Чтобы проведение таких операций стало возможным, в ЧОКБ приобрели соответствующие инструменты, расходные материалы, обучили врачей и провели несколько мастер-классов с участием лучших специалистов России. Теперь такие операции в ЧОКБ готовы поставить на поток.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/specialisty-chokb-vpervye-vypolnili-beskrovnuyu-operaciyu-po-lecheniyu-spazma-pishchevoda