Лучшие из лучших на Балу чемпионов

14 декабря прошла торжественная церемония чествования победителей чемпионатов Челябинской области «Бал чемпионов 2017 года» среди спортсменов-инвалидов. По традиции площадкой стал Челябинский ТДК «Маркштадт».

Озерчане Владимир Стебельский, Евгений Растригин, Елена Васина, Анастасия Бабак и Вера Хлызова оказались в числе 118 лучших спортсменов Южного Урала. За успешные спортивные результаты в Чемпионатах Челябинской области в различных видах спорта наши земляки удостоились почетных грамот.

В торжественной церемонии награждения чемпионов и тренеров принимали участие: заместитель начальника отдела реабилитации инвалидов Министерства социальных отношений Челябинской области Л.Ю. Арзамасцева, председатель Челябинской областной общественной организации инвалидов Е.К. Куртеева, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» Е.Н.Безруков, председатель регионального отделения «Паралимпийский комитет России» в Челябинской области А.О. Халабов.

Все чемпионы и их тренеры награждены памятными подарками и грамотами Министерства социальных отношений Челябинской области.

Антон Шалимов