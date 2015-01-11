XVII Съезд партии «Единая Россия» поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах Президента

23 декабря в Москве завершился второй день XVII Съезда партии «Единая Россия», главной темой которого стали выборы Президента РФ 18 марта 2018 года. В работе Съезда принимала участие делегация Челябинской области. В составе делегации из 29 человек были секретари первичек из с.Уйское, пос. Увельский, Красноармейского района, Чебаркуля, Коркино, Каслей, Магнитогорска, Аргаяша, Челябинска. В пленарном заседании Съезда принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В первый день Съезда прошли 7 дискуссионных площадок по блокам предвыборной программы партии «Единая Россия».

В работе пленарного заседания принял участие президент Владимир Путин, который отметил, что партия «Единая Россия» 16 лет назад создавалась в непростое время, когда стране требовалась мощная объединяющая политическая сила.

«Единая Россия» выполнила эту задачу, хочу вас за это поблагодарить»,- сказал глава государства и продолжил, что необратимость достижений и перемен – это готовность ответить на глобальные вызовы. «Необходимо защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан», – подчеркнул Владимир Путин. Ориентирами являются права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность государственности.

Свое выступление с программным докладом о приоритетных задачах Партии председатель «Единой России» Дмитрий Медведев начал с главного. Он заявил, что на выборах Президента РФ 2018 года Партия окажет всестороннюю поддержку Владимиру Путину.

«Будущие выборы Президента являются для нашей Партии главным событием страны. «Единая Россия» была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве кандидата на высший государственный пост. Но, как ответственная политическая сила, мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу лучше опираться на широкие слои вне партийного контекста. Мы поддерживаем ваше выдвижение и окажем вам, Владимир Владимирович, всю необходимую поддержку и сейчас, и в будущем»,- сказал Дмитрий Медведев.

«Самое важное и главное то, что в работе Съезда принял участие президент РФ Владимир Путин. Кульминацией было его согласие и поддержка партии «Единая Россия» в проведении выборной кампании. Сегодня на «Единую Россию» возлагается очень серьезная ответственность за организацию избирательной кампании и обеспечение безусловной победы Владимира Владимировича Путина на этих выборах. Я уверен что все делегаты Съезда и члены Партии приложат максимальные силы для того чтобы выиграть эту избирательную кампанию и избрать Владимира Путина президентом. Сегодня правильные слова прозвучали «Путин нужен России!», - прокомментировал Владимир Мякуш решение Съезда о поддержке Партией выдвижения главы государства на предстоящих выборах Президента.

На пленарном заседании Съезда также были подведены итоги дискуссионных площадок, которые состоялись накануне. «Разговор получился открытым и честным, порой очень непростым. Именно такие дискуссии нужны нашей Партии», - констатировал Секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Еще одно знаковое решение XVII Съезда касается изменения структуры Межрегиональных координационных советов. Согласно решению Президиума Генсовета их число сократилось с 26 до 8 по количеству федеральных округов. Челябинская область вошла в состав Уральского МКС, который возглавил депутат Госдумы Иван Квитка. Первым заместителем по направлению выборов, оргработы и партстроительства избран секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш.

«Конечно, нагрузка предстоит большая. Но я приложу все силы, чтобы справиться. У меня как у секретаря регионального отделения появляются новые обязанности. Это, прежде всего, организационно-партийная работа и выборы всех уровней. Работа знакомая, требует дополнительных усилий и времени, буду планировать свою работу с учетом нового поручения Партии», - прокомментировал Владимир Мякуш.

В завершение Съезд провел плановую ротацию руководящих партийных органов. Состав Высшего совета «Единой России» увеличился с 90 до 100 человек. Из действующего состава будет выведено 2 человека, введено – 12. Ротация Генерального совета «Единой России» составила 23%. Из действующего состава выведено выведено 38 человек, введено – 39. Численность Генсовета составила 170 человек. Членство в Высшем совете Партии сохранила депутат Госдумы Елена Ямпольская, в Генсовете остались депутат Госдумы Владимир Бурматов и Секретарь первичного отделения №25 поселка Южный Агаповского местного отделения Челябинского регионального отделения Партии, директор Крестьянского хозяйства «Карсакбаев К.Б.» Айдархан Карсакбаев. В состав Генерального Совета партии "Единая Россия" был избран секретарь первичной организации Советского местного отделения, депутат Челябинской городской Думы Дмитрий Холод.

Пресс-служба Челябинского отделения

партии "Единая Россия"