В Озерске вынесен приговор предпринимателю за реализацию контрафактной продукции

Мировым судьей судебного участка №3 г.Озерска Челябинской области вынесен приговор в отношении 48-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние причинило крупный ущерб).

В суде установлено, что обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, с целью извлечения прибыли, заведомо зная, что приобретаемый ею товар является контрафактным, в 2016-2017 гг приобрела у неустановленных лиц на вещевом рынке г. Екатеринбурга партию обуви в количестве 47 пар с незаконно нанесенными на нее товарными знаками «New Balance», а также сходными с ними до степени смешения обозначениями для однородных товаров, зарегистрированными в Роспатенте за компанией «Нью Бэленс Атлетикс Инк», обладающей исключительным правом использования на данные товарные знаки.

После чего в арендуемом павильоне в г. Озерске продавала широкому кругу лиц указанную продукцию неустановленного производителя, которая, согласно заключению эксперта, не соответствует оригинальной продукции компании.

Тем самым обвиняемая нарушила исключительное право компании «Нью Бэленс Атлетикс Инк», причинив имущественный вред на сумму около 430 тыс. рублей, выразившийся в недополучении доходов из-за снижения потребительского спроса на оригинальную продукцию в результате появления на рынке неучтенного количества контрафактных экземпляров.

За некоторое время до изъятия указанной спортивной обуви обвиняемая уведомлялась сотрудниками полиции о недопустимости реализации товаров с использованием чужого товарного знака, а также контрафактной продукции, однако продолжала ее реализовывать.

Приговором мирового судьи виновная осуждена к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 3 месяца.

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