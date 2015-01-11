Обращения жителей нашли отражение в поручениях главы округа

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков передал руководителям управлений администрации ряд вопросов, адресованных ему на встречах с жителями округа, а началось совещание с вручения почётных грамот и благодарственных писем.

За добросовестный труд и образцовое выполнение своих обязанностей Евгений Щербаков вручил почётную грамоту министерства социальных отношений Челябинской области начальнику управления имущественных отношений Надежде Братцевой. Глава округа подчеркнул, что в уходящем году управлением имущественных отношений был решён ряд значимых для округа задач, и, прежде всего, в полном объёме были приобретены квартиры по программе обеспечения жильём детей-сирот.

Благодарственным письмом Общественной палаты Челябинской области была отмечена начальник правового управления Наталья Гунина. В письме, в частности, говорится о том, что правовое управлением администрации на протяжении многих лет оказывает профессиональную и своевременную помощь общественным организациям округа в решении сложных юридических вопросов, помогая минимизировать финансовые и юридические риски, а также усовершенствовать правовое обеспечение их деятельности.

Благодарственное письмо Общественной палаты округа было вручено начальнику управления по финансам администрации Елене Соловьёвой за тесное взаимодействие и активную жизненную позицию в решении проблем, с которыми жители обращаются в общественную приёмную губернатора Челябинской области в Озерском городском округе.

Далее Евгений Щербаков напомнил, что в настоящее время проводятся встречи с жителями округа, с производственными коллективами и ветеранами, посвящённые подведению итогов 2017 года. Глава округа отметил, что встречи проходят конструктивно, жители обращаются со своими предложениями. В ходе аппаратного совещания по ряду вопросов глава округа дал поручения начальникам профильных управлений.

– Жители домов №2 и №4 по ул. Семёнова обратились с инициативой по обустройству парковки для автомобилей на общей дворовой территории, – обратил внимание Евгений Щербаков. – Я попрошу управление архитектуры предоставить мне информацию по принадлежности данного земельного участка, чтобы жители этих домов смогли реализовать этот проект. Неоднократно на встречах звучал вопрос по оборудованию парковочных мест около детской поликлиники по пр. Победы. Необходимо проработать этот вопрос, продумать компромиссный вариант, который бы устроил и жителей близлежащих домов, и посетителей поликлиники.

Ряд вопросов по теплоснабжению по отдельным адресам, а также по благоустройству глава округа передал для проработки управлению жилищно-коммунального хозяйства и управлению капитального строительства и благоустройства, в частности предложение водителей отрегулировать режим работы светофора на перекрёстке улиц Октябрьская и Кыштымская, чтобы ускорить проезд машин при повороте налево, в сторону воинской части.

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