Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Общие рекомендации по запуску пиротехнических изделий:

Запрещается использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых.

Перед использованием пиротехнических изделий обязательно прочтите инструкцию.

Заранее (в светлое время суток) выберите площадку для запуска пиротехники. Ее размер должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

Запрещается запускать пиротехнические изделия при порывистом ветре или в ненастную погоду (если пиротехника намокнет, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет).

Зрители должны находиться за переделами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров от места запуска.

Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем.

Рекомендуется определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Запускающий должен разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур на пиротехническом изделии. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. При этом нельзя наклоняться над пиротехническими изделиями. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 5-10 минут.

Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью основания следует установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

Ракеты и летающие пиротехнические изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны.

Никогда не разбирайте пиротехнические изделия - ни до использования, ни после!

Елена Коробова, инструктор ГО