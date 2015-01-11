Премию «Светлое прошлое» получит спортсменка из Озёрска

Еще девять знаменитых южноуральцев станут обладателями заветной статуэтки работы Эрнста Неизвестного – Кентавра с цветком в груди. Премия «Светлое прошлое», инициированная народным артистом России Олегом Митяевым, вручается нашим землякам, проживающим в настоящее время за пределами области, которые прославили Южный Урал в различных сферах деятельности – науке, искусстве, спорте, военном деле, на общественном поприще и в производстве.

В разные годы обладателями премии становились шахматист Анатолий Карпов, композитор Анатолий Кролл, хоккеист и тренер Вячеслав Быков, конькобежка Лидия Скобликова, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, биатлонистка Светлана Ишмуратов и другие известные люди, чья биография связана с Южным Уралом.

XIV церемонию вручения народной премии «Светлое прошлое» состоится 21 января в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Н.Ю.Орлова. По традиции мероприятие проводится в январе и приурочено ко Дню образования Челябинской области (17 января).

В этом году лауреатами премии стали девять человек, среди них десятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах Татьяна Власова. Заслуженный мастер спорта в разное время проживала в Озерске и Златоусте.

Еще одним спортсменом, приглашенным на торжественное мероприятие, стал дзюдоист, тренер по дзюдо Валерий Двойников. Серебряный призер Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта СССР родился в поселке Старая Теча Челябинской области.

Лауреатом 2017 года стал уроженец Кыштыма Герой России Олег Касков. Полковник, танкист Олег Александрович – ветеран боевых действий на территории Чеченской Республики.

Статуэтку вручат и представителю научной сферы – профессору, доктору физико-математических наук, члену Нидерландской Королевской академии наук Михаилу Кацнельсону. За плечами ученого из Магнитогорска множество званий и премий. Он почетный доктор Упсальского университета (Швеция), лауреат премии Спинозы и Гамбургской премии по теоретической физике. Кроме того Михаил Иосифович – рыцарь ордена Нидерландского льва. Этот орден является второй по статусу наградой Нидерландов.

Свои заслуженные награды на челябинской церемонии также получат кинорежиссер, академик Российской академии кинематографических искусств Игорь Масленников; актер театра и кино, режиссер Сергей Пускепалис; театральный художник, обладатель Золотой медали Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи; стилист, многократный чемпион мира, Европы и России по парикмахерскому искусству Рустам Мирасов. Кроме того Кентавра вручат гендиректору, председателю правления ПАО «Россети» Павлу Ливинскому.

На церемонию за своей наградой приглашена лауреат 2016 года актриса театра и кино, лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» Ольга Прокофьева. Известная массовому зрителю как Жанна Аркадьевна из сериала «Моя прекрасная няня» блестящая актриса, которой особенно хорошо удаются комедийные роли, родилась в городе Миассе Челябинской области.

По традиции вести церемонию «Светлое прошлое» будут Олег Митяев и его супруга – народная артистка России, актриса театра им. Е. Вахтангова Марина Есипенко.

https://gubernia74.ru/articles/news/1083178/