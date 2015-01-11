Карам-шурпа — узбекский борщ

Карам шурпа – блюдо, скорее всего, с не очень древней историей, хотя упоминается в трудах известного исследователя узбекской кулинарии Карима Махмудова. Почему я так думаю? Потому что сама капуста пришла в Узбекистан по историческим меркам не слишком глубоко в веках. Да и блюдо очень напоминает борщ, хотя готовится по типично узбекской технологии ковурма, то есть, на поджарке. Свекла тоже отсутствует. Я вообще не припомню ни одного узбекского блюда со свеклой.
Что понадобится?
- 500 г мяса (баранина или говядина)
- 150 г курдючного сала или растительного масла
- 2-3 луковицы
- 3-4 спелых помидора или пару столовых ложек томатной пасты
- 2-3 морковки
- 300 г капусты
- 300 г картофеля
- стручок перчика чили
- черный перец
- соль
- зелень.
Мясо помыть и порезать порционными кусками. В казане растопить до шкварок курдючный жир или разогреть растительное масло. Шкварки после вытапливания жира удалить.
Мясо хорошо обжарить до румяной корочки.
Затем добавить нарезанный полукольцами лук и обжарить.
Положить нарезанные ломтиками помидоры или томат-пасту и перемешать.
Опустить в казан нарезанную соломкой морковь и нарезанный кружочками картофель. Все хорошо обжарить.
Залить 2,5-3 литра горячей воды, посолить, добавить перчик чили. Когда закипит, положить мелко нашинкованную капусту. Варить на медленном огне около часа.
Готовую шурпу разливаем в касы, перчим черным перчиком и добавляем зелень. Вуаля!
Ключевые теги: баранина, лук, томат. морковь, картофель, капуста.
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