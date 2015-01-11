Карам-шурпа — узбекский борщ

Карам шурпа – блюдо, скорее всего, с не очень древней историей, хотя упоминается в трудах известного исследователя узбекской кулинарии Карима Махмудова. Почему я так думаю? Потому что сама капуста пришла в Узбекистан по историческим меркам не слишком глубоко в веках. Да и блюдо очень напоминает борщ, хотя готовится по типично узбекской технологии ковурма, то есть, на поджарке. Свекла тоже отсутствует. Я вообще не припомню ни одного узбекского блюда со свеклой.

Что понадобится?

500 г мяса (баранина или говядина)

150 г курдючного сала или растительного масла

2-3 луковицы

3-4 спелых помидора или пару столовых ложек томатной пасты

2-3 морковки

300 г капусты

300 г картофеля

стручок перчика чили

черный перец

соль

зелень.

Мясо помыть и порезать порционными кусками. В казане растопить до шкварок курдючный жир или разогреть растительное масло. Шкварки после вытапливания жира удалить.

Мясо хорошо обжарить до румяной корочки.

Затем добавить нарезанный полукольцами лук и обжарить.

Положить нарезанные ломтиками помидоры или томат-пасту и перемешать.

Опустить в казан нарезанную соломкой морковь и нарезанный кружочками картофель. Все хорошо обжарить.

Залить 2,5-3 литра горячей воды, посолить, добавить перчик чили. Когда закипит, положить мелко нашинкованную капусту. Варить на медленном огне около часа.

Готовую шурпу разливаем в касы, перчим черным перчиком и добавляем зелень. Вуаля!