Рождество и «Первоцвет»

Конец декабря и начало января в нашей стране – дни самого напряженного отдыха. Это раньше был один-единственный выходной – первого января. Теперь всё по-другому. Но вот заканчивается первая неделя наступившего года.

Салаты доедены, телевизор высмотрен до дыр, скоро на работу…

А у православных в России всё только начинается. На дворе праздник Рождества Христова. Это значит, что для юных прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы к Новогодним праздникам присоединились Рождественские.

По традиции все собираются со своими родителями, братьями и сестрами вместе отметить начинающиеся Святки. В зале Духовно-просветительского центра «Первоцвет», открывая праздник, к собравшимся со словами поздравления обратился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоирей Димитрий ШОРИН.

Затем был представлен традиционный концерт, подготовленный силами воспитанников Братства «Покровская крепость».

И, конечно, никакая елка немыслима без Деда Мороза и Снегурочки.

И вновь – подвижные игры и хороводы и Рождественские подарки, которых, в отличие от сладких пряников из известной песни, хватает на всех.

Единственной сложностью остается заключительная общая фотография: на неё уже давно очень сложно уместить всех желающих.

А праздник… Праздник продолжается! Впереди Святки – время радостных встреч, чудес и добрых дел.

Подробности в видеосюжете.