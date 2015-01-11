В Снежинске возбудили уголовное дело по факту убийства младенца

В Снежинске возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая, по данным следствия, убила новорожденного ребёнка. Экспертиза показала, что младенец родился живым, и его задушили после родов.

Ребёнок 42-летней уборщицы появился на свет 14 января. После домашних родов у женщины начались осложнения, и она попала в больницу. Врачи сообщили в полицию о мёртвом младенце.

Сейчас жительница Снежинска проходит лечение, по окончании которого ей предъявят обвинение по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка). Раньше женщина не привлекалась к уголовной ответственности. Теперь ей может грозить ограничение свободы от двух до четырёх лет (запрет на выезд из города и выход из дома в ночное время. — Прим. ред.), принудительные работы на пять лет или лишение свободы в колонии на тот же срок.

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