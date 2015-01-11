В Челябинской области на обеспечение инвалидов необходимыми средствами реабилитации в 2017 году направлено более 800 миллионов рублей

Льготные категории граждан по закону имеют право на бесплатное получение необходимых средств реабилитации. Перечень указанных средств достаточно велик - это трости, костыли, кресла-коляски, протезы, ортопедическая обувь, «говорящие книги», слуховые аппараты, собаки-проводники, абсорбирующее белье и многое другое.

Для получения необходимого средства нужно обратиться в поликлинику по месту жительства за направлением в Бюро медико-социальной экспертизы для разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). После получения ИПРА представить заявление с необходимым перечнем документов в филиал (представительство) Челябинского отделения Фонда социального страхования по месту жительства. При этом необязательно личное посещение территориального органа ФСС РФ. Заявление можно представить через Единый портал государственных услуг:gosuslugi.ru либо ближайший офис МФЦ.

С более подробной информацией, перечнем необходимых документов, а так-же телефонами и адресами филиалов Челябинского регионального отделения ФСС РФ можно ознакомиться на сайте: www.r74.fss.ru в разделе «Федеральному льготнику».