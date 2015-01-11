В Челябинске стартовала спартакиада дворовых команд

Идея проведения дворовых соревнований принадлежит лидеру Соцгорода, депутату Государственной Думы Андрею Барышеву, который считает, что проблему спортивного досуга молодого поколения решить очень просто – для этого не нужны крупные спортивные корты, большие сооружения, беговые дорожки: «По большому счету для того, чтобы проводить дворовые игры все, что нужно - это огороженная площадка, ворота, пара баскетбольных колец. И самое главное – желание заниматься спортом», - отметил Андрей Барышев.

Депутат всегда приходит на открытие игр и участвует в награждении финалистов. И на этот раз Андрей Барышев пришел поболеть за ребят. Его примеру последовали члены попечительского совета общественного движения «Соцгород»: Мурад Абдуллаев, Иван Клушин и Алексей Крашаков, которые помогли в организации игр.

За время существования Спартакиады десятки тысяч детей и подростков стали ее участниками. Она включает не только зимние виды спорта: мини-футбол, хоккей на валенках, но летние: баскетбол, стритбол, бадминтон и др.