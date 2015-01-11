Валерий Белкин в эфире Первого

Самодеятельный автор-исполнитель Валерий БЕЛКИН известен своим творчеством далеко не только в Озерске. Он частый гость регионального телевидения, выступлений его коллектива ждут на различных праздниках. Добрался он и до первопрестольной. До самого натурального Первого канала. Его квартет (Валерий Белкин, Евгения Белкина, Зинаида Кадочникова и Галина Вдовина) выступил на очередном выпуске программы «Поле чудес».

И пусть в этот раз Валерий Никифорович не привез из Москвы выигранного автомобиля, но он добился другого: его песня прозвучала на всю страну на федеральном канале. А это – дорогого стоит.

Подробности в видеосюжете.

Видео

Фрагмент программы «Поле Чудес» от 19.01.2018