Валерий Белкин в эфире Первого

Самодеятельный автор-исполнитель Валерий БЕЛКИН известен своим творчеством далеко не только в Озерске. Он частый гость регионального телевидения, выступлений его коллектива ждут на различных праздниках. Добрался он и до первопрестольной. До самого натурального Первого канала. Его квартет (Валерий Белкин, Евгения Белкина, Зинаида Кадочникова и Галина Вдовина) выступил на очередном выпуске программы «Поле чудес».
И пусть в этот раз Валерий Никифорович не привез из Москвы выигранного автомобиля, но он добился другого: его песня прозвучала на всю страну на федеральном канале. А это – дорогого стоит.
Подробности в видеосюжете.
Видео
Фрагмент программы «Поле Чудес» от 19.01.2018
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