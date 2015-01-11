На Южном Урале определят лучших представителей школьных лесничеств

«Конкурс проводится в целях привлечения обучающихся образовательных организаций Челябинской области к работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной деятельности», – отметила директор областного центра дополнительного образования детей Ирина Скалунова.

Темы конкурсных работ разнообразны: создание питомника, охрана памятников природы, влияние человека на лесные окрестности. Юные лесоводы создают экологические тропы, определяют экологическое состояние леса в окрестностях, изучают флору и фауну лесного сообщества.

В этом году на конкурс представлено 42 работы обучающихся и 6 педагогических работников из 19 муниципальных образований Челябинской области в номинациях: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», «Практическая природоохранная деятельность», «Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного естественнонаучного образования», «Лучшее школьное лесничество».

Добавим, победители областного лесного конкурса «Подрост» будут рекомендованы для участия во всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» и всероссийском смотре-конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество».