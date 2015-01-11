Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду покажут свое мастерство в челябинском «Строителе»

В конце января Челябинск примет Всероссийский турнир по прыжкам в воду. Спортсмены-прыгуны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, покажут свое мастерство в бассейне «Строитель». По результатам, которые зафиксируют на турнире, пройдет отбор в весенне-зимние международные соревнования сезона 2018.



Для Челябинска большая честь принимать соревнования такого уровня. В наш регион приедут прославленные прыгуны в воду, настоящие легенды российского и мирового спорта. Для жителей посетить соревнования можно совершенно бесплатно. Поэтому приглашаем всех неравнодушных к водным видам спорта южноуральцев посмотреть на выступления спортсменов. — подчеркнул министр спорта региона Леонид Одер.

Челябинскую область представят победители прошлого Кубка России в командных прыжках в разделе «микс», члены юношеской сборной России Григорий Иванов и Мария Бруенок.

Почетными гостями парада открытия Кубка России 2018 по прыжкам в воду станут первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный чемпион Олимпийских игр Дмитрий Саутин и вице-президент, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира Глеб Гальперин.



Соревнования можно будет посмотреть в бассейне «Строитель» и на сайте «Онлайн ТВ», где пройдет прямая трансляция. Кубку России дадут старт 30 января в 15:30.

Источник: https://www.1obl.ru/news/sport/pryzhki-v-vodu/