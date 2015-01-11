Города агломерации «Горный Урал» Златоуст и Миасс свяжет единая транспортная карта

Теперь златоустовцы, имеющие на руках карты «Булат» и «Булат денежный», смогут расплатиться ими за проезд в общественном транспорте Миасса, и наоборот, миассцы смогут воспользоваться своей транспортной картой в златоустовском транспорте. Карты технически идентичны и отличаются только внешним видом и городом распространения. Списание средств происходит по действующим в каждом муниципалитете тарифам.

«Резерв возможностей транспортной карты достаточно широк. С коллегами из Златоуста прорабатываем вопрос по внедрению «Электронного кошелька» в учебных заведениях. Карта, которую можно будет пополнять в любом банке, как через кассы, так и онлайн, привяжут к номеру телефона родителей каждого школьника. Они смогут получать смс-оповещение о том, что ребенок зашел или вышел из школы, расплатился за обед в столовой и, сколько он при этом потратил. В этом году будем активно заниматься развитием именно этого направления», – прокомментировал первый заместитель главы Миасса Александр Качев.

Присоединиться к системе и использовать транспортные карты соседей на их территориях предложено всем городам агломерации. Это обеспечит жителям и гостям региона оптимальные условия передвижения за счет удобства использования современного платежного средства.

«Это движение вперед в развитии агломерации, – подчеркнул заместитель главы Златоуста по инфраструктуре Дмитрий Брыкунов. – Совместно с областным министерством дорожного хозяйства и транспорта продолжим работу по качественной безопасной коммуникации между двумя городами. Будем отрабатывать вопрос комфортного автобусного сообщения. Я думаю, жители это оценят».

Напомним, формирование горнозаводской агломерации «Горный Урал» является одним из перспективных направлений работы, в том числе в рамках развития Златоуста как моногорода. Проект получил поддержку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и вошел в число приоритетов «Стратегии-2035» в части территориального развития.

Отметим, работа по формированию агломераций на Южном Урале ведется в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.