Конкурс «Ученик года» прошёл в формате образовательного квеста

22 января во Дворце творчества детей и молодёжи были подведены итоги муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2018». Победителем конкурса стала ученица лицея №39 Злата Санникова.

В этом году конкурс проходил в форме образовательного квеста «Step by step, или Победа близко». Испытания были поделены на три этапа: творческий, интеллектуальный и патриотический, каждый из этапов включал в себя два конкурсных задания. В состав жюри под председательством начальника управления образования администрации Любови Горбуновой вошли представители учреждений образования и культуры Озерского городского округа.

За право представлять округ на областном этапе боролись Владислав Завьялов (школа №25), Вероника Кемпинская (школа №27), Злата Санникова (лицей №39), Наталья Яковлева (лицей №23).

15 января в ходе творческого испытания озерские старшеклассники представили свои визитки в рамках конкурса «Моя роль в этом мире», а также показали свои мастер-классы по теме «Умные технологии». Участники продемонстрировали разнообразие интересов и увлеченность учебными предметами. Влад Завьялов обучил зрителей основам информационной безопасности, Наталья Яковлева показала навыки владения мнемотехникой, Вероника Кемпинская провела тренинг по актерскому мастерству, а Злата Санникова научила аудиторию экономить.

Интеллектуальный этап образовательного квеста состоялся 18 января. В этот день прошёл конкурс инфографики под названием «Театр – истинный храм искусства», а также конкурсанты приняли участие в дискуссии на тему, заявленную непосредственно в день испытания. Ребята произвели впечатление на жюри широтой взглядов, эрудицией, умением отстаивать свою точку зрения.

22 января участники и зрители муниципального конкурса «Ученик года-2018» вновь собрались во Дворце творчества, чтобы провести третий, патриотическом этап состязания и подвести итоги конкурса. Участники защищали краеведческую экспозицию «Где родился, там и пригодился», а вторым испытанием стала презентация домашнего задания «Я-гражданин!».

В итоге места среди участников распределились следующим образом: 3 место – Вероника Кемпинская, 2 место – Наталья Яковлева, победителем муниципального конкурса «Ученик года-2018» стала Злата Санникова.

Кроме того, в этом году в ходе конкурса было проведено голосование среди зрителей, которые отдали свои симпатии самой юной участнице – Веронике Кемпинской. Все участники конкурса «Ученик года – 2018» получили сертификаты на получение призов от управления образования Озерского городского округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34469/