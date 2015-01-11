Региональный этап олимпиады по астрономии завершился без нарушений

В Челябинской области его участниками стали 77 учеников 9-11 классов из Аргаяшского, Ашинского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Саткинского, Сосновского, Чебаркульского муниципальных районов, а также Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, Копейского, Кыштымского, Магнитогорского, Миасского, Озерского, Челябинского, городских округов.

«Для каждой возрастной параллели предназначен отдельный комплект из шести заданий с развернутым ответом. Для выполнения работы, помимо полного комплекта листов с заданиями, участникам были выданы инструкция и справочная информация, прилагаемая к заданиям. Все задания выполняются на специальных бланках. Общее количество баллов участника получается суммированием его баллов за решение каждой из шести задач и составляет от 0 до 48 баллов», – пояснили в министерстве образования и науки Челябинской области.

Олимпиада по астрономии прошла в соответствии с требованиями к проведению регионального этапа.

Окончательные результаты будут размещены на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО 4 февраля.

Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования.