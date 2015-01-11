Опухоль в голове: облсуд занялся здоровьем осуждённого экс-сенатора Константина Цыбко

24 января судьи апелляционной инстанции Челябинского облсуда, рассматривая жалобу на приговор экс-сенатора Константина Цыбко, приобщили к материалам дела заключение врача-нейрохирурга. Специалист указал на наличие возможного тяжёлого заболевания, препятствующего содержанию под стражей. Тройка судей заявила, что они намерены обсудить с ГУФСИН прохождение судебно-медицинского обследования.

— Согласно заключению врача-нейрохирурга, у осужденного имеется объемное внемозговое образование, которое увеличилось в размерах от 2015 к 2017 году, — озвучила подробности руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская. — По мнению врача, с большой долей вероятности данное образование является доброкачественным, однако исключить его злокачественность полностью невозможно без проведения дополнительных обследований. Из заключения следует, что имеющееся у осужденного заболевание включено в перечень препятствующих содержанию под стражей. Суд довел до сведения участников процесса, что в связи с полученными медицинскими документами и заключением специалиста во время образовавшегося перерыва (до 5 февраля) будет инициировать обсуждение вопроса о прохождении Цыбко судебно-медицинского освидетельствования. Данный вопрос находится в компетенции ГУФСИН России по Челябинской области.

Коллегия судей начала работу по рассмотрению апелляционных жалоб Цыбко и его защитников еще 25 октября. На первом заседании экс-сенатор экспрессивно рассказал об ужасных условиях содержания в СИЗО и довел председательствующую судью до крика. Адвокат заявил отвод всем судьям областного суда в связи с пристрастностью, но получил отказ. Позже попытка отвода повторилась, но также потерпела поражение. Уже сейчас можно говорить, что это беспрецедентно длинная для Челябинского облсуда апелляция.

Экс-сенатору, с которого сняли неприкосновенность в 2015 году, инкриминировали два преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Озёрский суд установил, что в 2012 году Константин Цыбко получил от Евгения Тарасова 17,5 миллиона рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации ЗАТО, а также 10 миллионов рублей от магнитогорского предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его деловых интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса в Челябинской области. Но судья посчитала доказанным факт передачи Тарасовым лишь части от вменявшейся сенатору Цыбко взятки. Таким образом, переданная бывшим сити-менеджером Озёрска сумма снизилась до 11 миллионов рублей.

В начале августа озёрский суд приговорил бывшего члена Совета Федерации РФ к девяти годам в колонии строгого режима. Помимо этого суд назначил Цыбко штраф в 70 миллионов рублей и после освобождения запретил ещё три года занимать должности на госслужбе. Приговор читали целый день в весьма напряженной атмосфере.

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