Отпускать ли ребенка на учебу в мороз?

В связи с усилением морозов периодически отменяются занятия в образовательных организациях. Как это происходит, рассказала начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова:

- В районе 06:00 утра в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа (ЕДДС) поступает информация о температуре воздуха на этот час. Если температура воздуха составляет от - 25 градусов и ниже, сотрудники ЕДДС информируют об этом начальника управления образования. На основании существующей температурной шкалы начальник управления образования принимает решение об отмене занятий.

Температурная шкала

Информация об отмене занятий в школах доводится до населения округа:

- работниками ЕДДС по проводному радио в 06:30, 06:55, 07:30, 07:55;

- специалистом управления образования на официальном сайте управления образования www.gorono-ozersk.ru.

Руководителям школ рекомендовано в оперативном порядке предупреждать сотрудника, являющегося в этот день дежурным по школе, об отмене занятий с целью своевременного предоставления информации родителям обучающихся.

Уважаемые родители!

При всем этом каждый из вас вправе сам решать, вести ребенка на занятия в школу в мороз или нет. Если вы оставляете сына или дочь дома, большая просьба: оперативно сообщите об этом классному руководителю или секретарю школы.