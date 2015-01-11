Мэрия Магнитогорска требует извинений от Тиграна Кеосаяна. Телеведущий в эфире НТВ обозвал город металлургов «задницей мира».

Оскорбительное высказывание в адрес Магнитки задело не только горожан, но и местные власти. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников, хоть и с небольшим опозданием, все же прокомментировал выходку Кеосаяна.

— По словам Сергея Николаевича, голословное высказывание ведущего не только дискредитирует город в глазах общественности, но и оскорбляет чувства его жителей, — цитирует градоначальника пресс-служба г администрации Магнитогорска.

Известно, что оскорбленные магнитогорцы обратились к местным властям, а мэрия в свою очередь направила официальное письмо руководству канала НТВ с требованием публично извиниться перед жителями города.

Напомним, хамский эпитет в адрес Магнитки прозвучал в программе «Международная пилорама», которая выходила в эфир на канале НТВ 20 января. Ее ведущий Тигран Кеосаян, обсуждая перевод фразы Дональда Трампа в адрес Африки и Гаити, неожиданно произнес: «Задница мира — это Магнитогорск».

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