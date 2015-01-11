Повысилась результативность деятельности административных комиссий Челябинской области

5 015 дел об административных правонарушениях рассмотрено административными комиссиями муниципалитетов в прошлом году. Это на 57% больше, по сравнению с 2016 годом.

По результатам рассмотрения вынесено 532 предупреждения, наложено 3 905 штрафов на сумму 11 миллионов 552 тысячи рублей, подлежащих зачислению в местные бюджеты, что на 74% больше, по сравнению с 2016 годом. Всего уплачено штрафов на сумму 4 миллиона 859 тысяч 70 рублей, остаток подлежит взысканию в принудительном порядке.

«Этот рост вызван введением новых составов административных правонарушений. За 2016-2017 годы в закон Челябинской области об административных правонарушениях было внесено семь изменений, которые способствовали активизации деятельности как должностных лиц местных администраций в области благоустройства, так и административных комиссий по рассмотрению дел за нарушения в данной сфере. Помимо этого деятельность административных комиссий изучалась на совещаниях губернатора с главами муниципальных районов и городских округов. Там отмечались лучшие практики муниципальных образований, и указывались недостатки деятельности административных комиссий», – отметил заместитель начальника главного управления юстиции Челябинской области Вячеслав Зайцев.

Главное управление юстиции Челябинской области контролировало работу административных комиссий, оказывало им методическую и консультационную помощь.