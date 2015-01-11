К ЧМ по футболу запустят бесплатные поезда

Пятьсот бесплатных поездов будут перевозить болельщиков во время чемпионата мира между городами-участниками.

Места в спецпоездах смогут бронировать исключительно владельцы билетов матчей мундиаля. По нему можно оформить бесплатный проезд на сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете и указать номер билета на игру.

Напомним, Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. В столице Урала сыграют команды Египта и Уругвая, сборные Франции и Перу, а также команды Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

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