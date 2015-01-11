Озерчане взяли призовые места в «Банном»

25-27 января 2018г. на горнолыжном комплексе «Банное» г. Магнитогорск в суровых условиях (при -25*) прошли соревнования по горнолыжному спорту «Русмастерс» 2 этапа кубка России среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супер-гигант, Комбинация, Слалом-гигант и специальный слалом. От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Федорович Ольга, Зырина Ольга, Кулешов Владимир, Лыткин Сергей ,Логинов Игорь. В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: супер гигант –Федорович Ольга -1 место, Зырина Ольга-2 место, Комбинация :(супер-гигант + 1 попытка специального слалома) Лыткин Сергей-3 место Слалом гигант:--ЗыринаОльга-1место,Федорович Ольга-2 место, Лыткин Сергей-2 место, Специальный слалом: Федорович Ольга- 1 место, Зырина Ольга -2 место, Лыткин Сергей -2 место, Кулешов Владимир – 3 место.

. федерации горных лыж г. Озерска