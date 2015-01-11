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| Новости » Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Какие изменения ждут в феврале льготников, пенсионеров, автомобилистов и всех остальных граждан?

Увеличение пенсий и ежемесячных надбавок льготникам

Пенсии в этом году были проиндексированы не с 1 февраля, как обычно, а уже в январе. Тем не менее пенсионерам все-таки стоит ждать новостей: 1 февраля 2018 года будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки к пенсии получает большинство категорий льготников (например, инвалиды, жители Севера, дети-сироты). Ее сумма увеличится на 178 рублей (3,7%) и с февраля 2018 года составит 4 тыс. 983 рубля.

Кроме того, увеличатся пенсии у отставных работников прокуратуры и Следственного комитета. Соответствующий закон был принят в декабре 2017 года. В результате в 2018 году пенсии у них вырастут примерно на 30% (сейчас пенсия бывших сотрудников районного звена составляет около 20 тыс. рублей). Как в декабре 2017 года рассказывали авторы инициативы, ожидается, что эта мера затронет 24 тыс. человек. Кроме того, у оставивших службу сотрудников этих ведомств появятся также ежемесячные надбавки к пенсиям за классный чин, что увеличит выплаты еще примерно на 6–7 тыс. рублей.

Индексация детских пособий

Ежегодно в феврале пересматривается также размер детских пособий — их индексируют в соответствии с показателем инфляции за прошлый год. В этом году коэффициент составит 1,025. Увеличится большинство выплат, как ежемесячных, так и единоразовых.

Так, размер разового пособия при усыновлении ребенка вместо 16 тыс. 350 рублей составит 16 тыс. 759 рублей. Выплаты по беременности женам военных-срочников вырастут с 25 тыс. 892 рублей до 26 тыс. 539 рублей. Те, кто усыновляет ребенка-инвалида, смогут получить 128 тыс. вместо 124 тыс. 929 рублей, которые полагались в прошлом году. А ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится с 3 тыс. до 3 тыс. 142 рублей.

Исключение составит только материнский капитал — его сумма в этом году не изменится и будет составлять по-прежнему 453 тыс. рублей.

Загранпаспорта нового образца переместятся в МФЦ

С 1 февраля будет проще получать загранпаспорта нового образца, которые выдаются сроком на 10 лет. Теперь их обязаны будут выдавать как минимум в одном многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) — специально для этого там должно быть выделено как минимум одно окно.

До сих пор желающим отправиться в загранпоездку, чтобы оформить такой паспорт, приходилось по старинке обращаться в органы МВД. Ранее планировалось, что нововведение вступит в силу с февраля 2017-го, но тогда в последний момент этот срок решено было перенести на один год. Правда, коснется нововведение только жителей городов федерального значения, а также городских округов и административных центров, в которых проживают больше 100 тыс. человек. Для всех остальных процедура получения такого загранпаспорта останется прежней.

Новый закон для кредитующихся

Изменения ждут и тех, кто получает кредиты одновременно сразу от нескольких организаций, а также компаний, которые предоставляют такие займы. С февраля 2018-го вступает в силу принятый в декабре прошлого года закон «О синдицированном кредите (займе)».

Затронет это, правда, только юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые могут выступить в качестве заемщиков. Кредиторами могут являться кредитные и финансовые организации, а также негосударственные пенсионные фонды — то есть физлицам об изменениях в законодательстве беспокоиться не стоит.

По новому закону, в частности, участники сделки должны определить кредитного управляющего, который, помимо прочего, будет вести учет всех платежей и отвечать за их распределение между остальными участниками.

Те, кто заключил договор о кредитовании с несколькими организациями еще до принятия закона, могут пересмотреть документ, чтобы внести в него соответствующие изменения.

Аккредитация такси

1 февраля 2018 года в российских городах, принимающих матчи ЧМ-2018, начнется аккредитация такси для работы на чемпионате мира.

Как рассказали в Московской автодорожной инспекции, которая будет заниматься аккредитацией в столице, чтобы получить право работать во время проведения мундиаля, автомобили должны быть не старше четырех лет, иметь желтые знаки государственной регистрации и опознавательный фонарь. Кроме того, в этих машинах должна быть установлена система, которая будет в онлайн-режиме передавать информацию об их местонахождении, а пассажир всегда должен иметь возможность ознакомиться с информацией о тарифах и водителе прямо в салоне автомобиля.

Среди других требований — возможность безналичной оплаты, наличие в машине детского кресла и отсутствие неоплаченных штрафов. В феврале все заинтересованные перевозчики могут подать документы на прохождение аккредитации, а сам процесс продлится до конца мая.

https://iz.ru

Ключевые теги: Льготы, пенсии, пособия, изменения.

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