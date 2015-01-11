К 75-летию победы в Сталинградской битве южноуральские школьники соберут фронтовую посылку

Победа Красной армии в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года – переломное сражение Великой Отечественной войны, одно из самых кровавых в мировой истории: в боях погибло почти 500 тысяч советских солдат.

В этот день челябинские архивисты придут в гости к учащимся школы № 137, чтобы познакомить их с героической историей страны. В рамках выставки «Война глазами детей», подготовленной областным архивом, пройдет интерактивное занятие «Посылка на фронт».

Школьники познакомятся с уникальным вариантом стихотворения поэта Сергея Михалкова «Посылка», написанным в годы Великой Отечественной войны специально для челябинцев. Подлинник произведения с автографом автора хранится в областном архиве. В соответствии со стихотворением учащиеся соберут посылку бойцу на фронт, узнают, что получали и красноармейцы в окопах Сталинграда:

Шерстяные рукавицы

Чтоб не страшен был мороз,

Чтоб с друзьями поделиться

Двадцать пачек папирос.

Чтобы тело чистым было

После долгого пути –

Два куска простого мыла –

Лучше мыла не найти!...

Сергей Михалков