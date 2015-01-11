На Южный Урал будут привлекать китайских и японских туристов

«Китайские туроператоры давно интересуются Южным Уралом. Для них рыбалка, прогулка по заповедному лесу, а еще и мытье золота, которое в рамках туристического аттракциона практикуют в Пластовском районе, такая же экзотика, как для нас съездить на Красное море», – отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Переговоры с китайской стороной ведутся не первый год, туристы из Китая – безусловные лидеры по числу поездок в РФ. По данным Ростуризма в январе–сентябре 2017 в страну въехало почти 1 миллион китайцев. Рост турпотока из Китая в Россию составил 24% в годовом выражении. Министерство культуры Челябинской области готово провести ознакомительный тур для гостей из Поднебесной. Также минкульт надеется завязать отношения с Японией.

«Предварительный разговор состоялся в посольстве Японии в Москве, поскольку нынешний год объявлен перекрестным годом России и Японии. Мы представили целый список мероприятий, в том числе в сфере туризма. Со своей стороны японский посол поделился опытом работы с Сахалином. Поскольку у них в стране дефицит земли, японская сторона арендует землю, японцы приезжают, садят овощи, выращивают, ухаживают за ними и таким образом отдыхают. Такой своего рода огородный туризм вполне возможен и у нас», – добавил Алексей Бетехтин. Главная проблема, по словам министра, заключается в доставке китайских и японских туристов на Южный Урал: «На переговорах китайская сторона высказала пожелание по удешевлению перевозок, дескать, им дорого летать до Челябинска. Будем думать над этим вопросом, хотя с другой стороны, они же летают в Москву и Питер, хотя это гораздо дальше».