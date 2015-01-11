Сводка пожаров за минувшую неделю

В период с 22 по 28 января в округе произошло 3 пожара. Пострадал 1 один человек.

Рано утром 24 числа в садовом товариществе "Малая Нанога" горел садовый деревянный дом на площади 48 квадратных метров. Дом уничтожен полностью. Наиболее вероятная причина – аварийный режим работы электрооборудования.

26 января, днем, на перекрестке улиц Дзержинского и Кыштымская, загорелся автомобиль «Форд Фокус».Травмирован 1 человек – владелец автомобиля, 1967 года рождения. В результате пожара он получил термические ожоги кистей рук 1-2 степени, на площади 3%. У автомобиля выгорел моторный отсек. Одной из причин пожара мог стать несертифицированный утеплитель под капотом автомобиля.

27 числа на балконе одной из жилых квартир по адресу Монтажников 52, произошёл пожар на площади 0,5 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара- неосторожность при курении.

Пожарная охрана призывает жителей округа помнить о своей безопасности и безопасности окружающих. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов, не перегружайте электросеть, не занимайтесь так называемым «воровством электроэнергии» - это втройне опасно. Не курите в неположенных местах, тщательно тушите окурки, не скидывайте их вниз с балконов и окон. Будьте осторожны!

Материалы предоставлены Сектором № 2 СЭУ ФПС № 93 МЧС России.