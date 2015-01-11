Челябинец Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, отправив в нокаут кубинца Дортикоса

Россиянин Мурат Гассиев отправил в нокаут кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг – яркий 12-раундовый бой состоялся в Сочи 3 февраля.

Кроме того, подопечный челябинской компании «Урал Бокс Промоушен» (президент – Евгений Вайнштейн) стал обладателем двух чемпионских поясов – по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В поединке 3 февраля Гассиев выбил соперника за пределы ринга в 12-м раунде, на последних секундах боя. Теперь в послужном списке Гассиева 26 побед (19 – нокаутом). У Дортикоса в активе было 22 победы (21 – нокаутом), и поражение в Сочи стало для него первым в карьере.

На пресс-конференции после боя Дортикос не смог сдержать слез. По словам кубинского спортсмена, он «проявил свои лучшие качества в поединке с Муратом Гассиевым, который является очень сильным боксером». Также побежденный заявил о том, хотел бы провести реванш с россиянином, сообщает ТАСС.+

Финал Всемирной серии бокса состоится 11 мая в Саудовской Аравии. Там Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который в другом полуфинале взял верх над Майрисом Бриедисом из Латвии.

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