Итоги рейдов

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 2 февраля 2018 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены массовые проверки, а также рейдовое мероприятие по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права на управление транспортным средством.

За период проведения данных мероприятий было проверено 1350 транспортных средств. Из них выявлен один водитель, управлявший автомобилем в , не имеющий права на управление транспортом.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Порядок сдачи водительского удостоверения лицом, лишенным права управления, и правовые последствия в случае его не сдачи.

В соответствии с положением статьи 32.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида осуществляется путем изъятия водительского удостоверения или удостоверения тракториста-машиниста.

Статьей 32.7 КоАП РФ регламентирован порядок исчисления срока лишения специального права. Так, течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права. В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать документы(водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста), в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения или иных документов, либо отсутствия заявления лица об утрате указанных документов, срок лишения специального права прерывается. Течение срока лишения специального права начинается со дня сдачи лицом, либо изъятия у него соответствующего удостоверения или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.

Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий.

ВНИМАНИЕ!!!

Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией - как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция призывает водителей к необходимости быть предельно внимательными и осторожными вблизи пешеходных переходов. За свою невнимательность водителю, не пропустившему пешехода на пешеходном переходе, придется заплатить штраф в размере одной тысячи пятисот рублей, а нарушение Правил дорожного движения пешеходом влечет предупреждение или наложение штрафа в размере пятисот рублей.

Чтобы избежать трагедии на дороге пешеходам необходимо переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам, не передвигаться по дорогам в попутном направлении с транспортными средствами, в темное время суток использовать одежду со световозвращающими элементами.