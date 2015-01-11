День памяти святых предков

Несмотря на то, что храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска отметил в прошлом году пятилетие, до сих пор далеко не все горожане знают, что нижний придел нашего храма освящен в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этом году Русская Православная Церковь вспоминала подвиг наших соотечественников, тех, кто остался до конца предан своим идеалам, своей вере и Отечеству в минувшее воскресенье, 4 февраля.

Это далеко не новый праздник: празднование Собора новомучеников и исповедников Российских было определено Патриархом Тихоном и подтверждено Всероссийским Поместным Собором 1917-1918 гг. В последующие годы советской власти эту память возможно было отмечать лишь тайно.

Тем временем, Русская Православная Церковь Заграницей, находившаяся тогда вне общения с Московским Патриархатом, на Архиерейском Соборе 14 ноября 1981 года совершила прославление лика святых Новомучеников Российских.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в Отечестве весной 1992 года установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских XX века 25 января, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает – то в ближайшее последующее воскресенье. Дата была сопряжена с днём памяти священномученика Владимира (Богоявленского), во главе Собора было поставлено имя патриарха Московского и всея России Тихона.

Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.

Члены Архиерейского Собора 2-5 февраля 2015 года, обсуждая вопрос о времени празднования Собора новомучеников и исповедников Российских, пришли к выводу о целесообразности употребления именования «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской», в связи с тем, что каноническая ответственность Русской Православной Церкви простирается на многие государства.

В связи с различием практик, принятых в Русской Зарубежной Церкви и в Церкви в Отечестве относительно времени празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Архиерейский Собор 2013 года определил установить празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской: 25 января (по старому стилю), в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный день, если 25 января (по старому стилю) приходится на дни от понедельника до среды; в последующий этой дате воскресный день, если 25 января (по старому стилю) приходится на дни от четверга до субботы.

Как и полагается, празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской началось в Озерске с Богослужения в нижнем приделе храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Затем в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» интерактивная беседа «Неизвестная Россия», которая началась с просмотра кинохроники времен правления императора Николая II.

Была затронута тема экономического состояния Российской империи накануне 1917 года, в качестве небольшой викторины были предложены вопросы об изобретениях, которые повлияли не только на Россию, но и на весь мир, после чего собравшиеся обсудили вопрос: чего же не хватало в нашей стране в то время? Что привело к успеху революционной пропаганды?

В качестве же образца верности Отечеству, идеалам предков и их вере был приведен пример братьев Шмеманов: фильм «Последний подданный Российской империи», который прихожане посмотрели на одном дыхании.

Благодаря тому, что нижний придел храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска освящен в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, православные озерчане имеют возможность постоянно помнить о новомучениках и исповедниках, пострадавших за веру, а не только один день в году.

Александр Волынцев