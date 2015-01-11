11 февраля 2018 года на склоне горы Егоза впервые пройдет Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту!
Федерация горнолыжного спорта города Снежинска приглашает всех желающих любителей горных лыж принять участие в одном из главных стартов сезона.
Начало соревнований в 10:00.
Призеры соревнований будут награждены ценными призами от спонсоров.
Для зрителей будет организована развлекательная программа.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» и МБУ «Физкультурно-спортивный центр». Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «Федерация горнолыжного спорта города Снежинска» при поддержке ППО РФЯЦ-ВНИИТФ и РСОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Челябинской области».
Электронная почта для заявок: [email protected] Контактный телефон 8(922)0101109.
С положением и формой заявок можно ознакомится на сайтах вышеуказанных организаций и, конечно, на http://glk-egoza.ru/
10 февраля (накануне Кубка Главы города Снежинска по горнолыжному спорту) на склоне горы Егозы будет организована тренировка для желающих научиться проходить трассу (тренер В.В. Кулешов).
Начало в 10:00.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать