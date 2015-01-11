То гулу — цветы Кашгара

Уйгурская кухня – поистине вершина. По правде сказать, именно отсюда многие вкусняшки перекочевали в Среднюю Азию и Китай. Или, во всяком случае, взяли свои истоки. Сегодня великолепное блюдо "то гулу", представляющее собой манты и лагман вместе взятые. Как переводится, не ведаю. Знаю только, что связано с цветами, поскольку на тюркских языках «гул», «гюль » - «цветок». Цветки лепить и будем.

Нам понадобится:

800-900 г пресного теста

тыква – 500 г

лук – 400 г

черный перец – 0,5 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

соль.

Для подливы (сая):

говядина – 300 г

лук – 150-200 г

стручковая фасоль – 100 г

болгарский перец – 200 г

красный молотый перец – 1/3 ч.л.

томатная паста – 2 ст.л.

соль

растительное масло – 50 г.

Фарш делается совсем просто. Тыква и лук режутся маленькими кубиками, добавляется черный перец, кориандр и соль, перемешивается. Вот, собственно, и все.

Замешиваем пресное тесто. Я использую проверенный рецепт: 800 г муки, 1 яйцо, 300-350 г холодной воды и соль. Тесто должно получиться тугим, но полежав в целлофановом мешочке 30-40 минут, становится пластичным. Его удобнее поделить на три-четыре части. Каждая раскатывается в тонкий пласт, пласт нарезается на квадраты со стороной примерно 13-14 см.

И начинается лепка «цветов». Сначала слепляются противоположные углы.

Затем квадрат переворачивается, на серединку кладется фарш, и снова залепляются противоположные углы. «Цветы» кладутся на смазанные маслом листы мантоварки.

«Цветы» варятся на парУ 30 минут. А в это время приступаем к приготовлению сая. Хорошо разогреваем масло и обжариваем в нем мясо, порезанное маленькими брусочками. Минут 5-7.

Затем идет лук, порезанный полукольцами. В это же время можно добавить оставшийся фарш. Обжариваем 3-4 минуты.

Пошла фасоль, на обжарку которой все те же 3-4 минуты.

Болгарский перец, порезанный небольшими брусочками. Тоже 3-4 минуты.

Теперь солим, добавляем красный перец и пару ложек томатной пасты. Пару раз перемешиваем.

Заливаем горячей водой до уровня продуктов, доводим до кипения, убавляем огонь до легкого бульканья и варим 25-30 минут. Готовность сая определяется готовностью мяса.

На большое блюдо выкладываем по краям «цветы», а в середину - сай. Очень необычное и вкуснейшее кушанье!

P.S. В Азии принято есть руками, а как уж тут... ))))))