Открытое Первенство Озерского городского округа по лыжным гонкам. Итоги

10-11 февраля 2018 года в лесопарковой зоне пос.Новогорный прошло открытое первенство Озерского городского округа по лыжным гонкам (система Гундерсона).

В гонке приняли участие более 50 спортсменов-лыжников, в том числе воспитанники отделения лыжного спорта ДЮСШ Озерского городского округа (тренер Летягина Г.Х.), воспитанники отделения спортивного ориентирования пос.Новогорный (тренер Губайдуллин С.Г).

Самыми младшими участником на трассе были Кудинов Иван и Блинова Лиза. Самыми опытными – ветераны спорта: Бойко Иван Митрофанович, Маслихина Светлана Никадимовна, и титулованная спортсменка-лыжница Летягина Гульниса Хакимяновна.

Благодарим за организацию и проведение первенства по лыжным гонкам председателя по лыжным гонкам Озерского городского округа – Кудинова Василия Сергеевича.

Отдельная благодарность Булаеву Петру Васильевичу за подготовку лыжной трассы в столь сложный бесснежный период.