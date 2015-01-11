В Озёрске отгремел TOP SECRET

В минувшие выходные в Озёрске состоялся 1-й региональный танцевальный фестиваль "TOP SECRET", организованный арт-школой Светланы Худяковой "S'танция 74". Мероприятие было поделено на 2 части: в первый день, субботу, в ночном клубе «Торнадо» прошли соревнования в категориях «Соло», «дуэты», баттлы по «Хип-хопу», «Хаусу» и «Брэйк-дансу». Надо отметить, что конкуренцию озёрским танцорам от мала до велика составили гости из Челябинска, Екатеринбурга, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Копейска, Орска, Снежинска и других населённых пунктов.

Как отметил один из именитых судей фестиваля - Рытов Сергей a.k.a. Surff из Магнитогорска, если стиль хип-хоп был представлен достаточно большим количеством участников, то вот в хаусе их оказалось крайне мало, что говорит, прежде всего, о слабом развитии данного направления в нашем городе. Хип-хоп больше понятен детям, подросткам. До хауса нужно всё-таки дорасти. Сергей посетовал, что целый ряд коллективов и танцоров не поехали в закрытый Озёрск, не желая связываться с оформлением документов, но при этом отметил, что всех, кто приехал на фестиваль объединяет тяга к творчеству. Поэтому подобные мероприятия, проходящие в маленьких городах, таких как Озёрск, имеют большую силу: они вдохновляют, заставляют стремиться к чему-то бОльшему!

House dance (в русской транскрипции "хаус") – это современное социальное танцевальное направление, произошедшее от одноименного стиля электронной музыки в Чикаго начала 1980-х. Название стиля произошло от клуба Warehouse, в котором в первом диджеи начали играть хаус-музыку. House dance легко узнать по замысловатым быстрым и энергичным движениям ног, сочетающимися с плавным и расслабленным грувом в корпусе. Кажущая легкость и расслабленность исполнителей house - это результат долгих тренировок, которые позволяют им не только впечатлить окружающих, но и получить настоящее наслаждение от своего движения и слияния с музыкой.

Сегодня хип-хоп – это самый модный и популярный тренд молодежной культуры. возник в конце прошлого века как танец для бедных американских кварталов. Но экспрессия и креатив этого танца вышел далеко за пределы американских улиц, покорив танцполы всех мировых клубов. В танце главное – свободная работа корпуса и ног, на которые ложится наибольшая нагрузка. Отсутствие резких прыжков, толчков и падений отличает hip hop от джаз модерна. Расслабленность танца возможна благодаря полусогнутым ногам и корпусу, а также мягким плавным поворотам и прыжкам. Но эта расслабленность – всего лишь иллюзия. На самом деле в танце hip hop активно работают все группы мышц, так что хорошая физическая нагрузка Вам гарантирована.

Одновременно с состязаниями проходил мастер-класс от MEL aka INSIDE из Челябинска по брэйк-дансу.

Это танец, который относится к культуре хип-хоп, и внутри неё называется «брэйкинг» (брейкинг, англ. breaking). Таковым он был задуман создателями этого движения (Африка Бамбаатаа).

Термин «брейкдансинг» (англ. Breakdancing) создан музыкальными журналистами для удобства восприятия обывателями, поскольку в английском слово breakingобозначает разные понятия и имеет отношение к разным культурам. По этой же причине (для чёткости идентификации) в самой среде хип-хоп стали использовать термин «B-boying», который происходит от слова B.Boy (break-boy).

Вслед за малышами, которые отчаянно сражались за победу, на танцпол вышли взрослые, представители различных танцевальных школ.

Приглашённые гости в номинации «Хаус»: Татьяна Латыпова (Челябинск), Святослав Пономарев (Екатеринбург), в номинации «Хип-хоп» - Артем Стаметов (Екатеринбург), Федор Деккерт - Копейск, «Брэйк-данс» - B-BOY DJ MC и SASHA-M!

С одним из участников – одним из топовых танцоров Екатеринбурга – Артёмом Стаметовым, мы пообщались на тему нашего города. Артём отметил, что уже не первый раз приезжает в Озёрск, где ему очень нравится природа, наличие красивейших озёр, малоэтажная архитектура старого города и то, что ночью всё освещается, тихо всё и спокойно. Стамет, как его называют в танцевальных кругах, сообщил также, что знает историю рождения Озёрска со слов его товарища, уроженца Озёрска и участника «Танцев» на ТНТ Влада Фаррахова.

Второй день фестиваля, который проходил в Театр драмы и комедии «Наш дом» ознаменовался мастер-классами от Сергея Рытова, B-BOY DJ MC и SASHA-M, а также Вадима Сизова a.k.a. bAZZ ZOMBIA – судьи по хип-хопу из Москвы.

Вадим отметил, что уже был в одном из закрытых российских городов, где было так всё строго и с военной дисциплиной, что чего-то подобного ожидал и от Озёрска. А на деле, здесь идёт обычная жизнь, люди пытаются развиваться, узнавать что-то новое.

На вопрос, как бы он оценил уровень озёрских представителей хип-хоп культуры, bAZZ ZOMBIA отметил, что увидел очень много самобытных танцоров, которым необходимо постараться дальше развивать своё умение, свой талант, выезжая на большие фестивали. Прекрасно, если есть поддержка от чиновников, ведь дети, как говорится, наше будущее. Тем более, что уличные танцы вышли в массы, это уже совсем не суб-культура.

Завершился второй день "TOP SECRET" шоу-номерами от команд из Миасса, Екатеринбурга, Арамиля и, конечно, из Озёрска.

Все участники отметили высокий уровень организации фестиваля, отзывчивость представителей "S'танции 74" и удачность выбранных площадок для его проведения. Отдельного внимания заслуживают те, без которых бы фестиваль не прошёл бы весело и интересно: MC Magic и DJ Craft.

Руководитель S'танции 74 Светлана Худякова благодарит всех спонсоров и партнёров за помощь в организации. Руководству Театра драмы и комедии «Наш дом» и ночного клуба «Торнадо» огромное спасибо за предоставленные площадки. Особая благодарность Администрации ОГО в лице Евгения Щербакова и руководству ФГУП ПО «Маяк» в лице Михаила Похлебаева.

Фото Александра Суздалева и Владимира Беляева.

Александра Лебедева.