15 февраля православный мир отмечает праздник Сретение Господне. Кроме него, имеющего более чем 2000-летнюю историю, в этот празднуется День православной молодежи. Этот праздник более молодой, можно даже сказать – юный.

Хорошо, когда встреча со Христом происходит в юношеском возрасте. Тогда свет Христов освещает человека в течение всей жизни, дает этой жизни нужное направление, не позволяет заблудиться в терниях греха и порока. Тогда и старость бывает наполнена радостным ожиданием новой встречи со Спасителем, а не горьким сожалением об утраченной молодости или бесцельно прожитой жизни. Именно поэтому праздник Сретения стал днем православной молодежи во всем мире.

В 1953 году впервые прошла ассамблея Всемирного православного молодежного движения, получившего название «Синдесмос». Вот уже более 50 лет существует это объединение, в которое сегодня входит свыше 120 различных групп, действующих в 46 странах.

Целью Синдесмоса является общение и взаимная поддержка православной молодежи во имя спасения. Своим праздником она выбрала Сретение, день встречи жаждущей человеческой души с Богом.

В июне 1992 года на 14-й ассамблее с благословения всех глав поместных Православных Церквей 15 февраля утверждается как День православной молодёжи. «Младенец Христос исполняет закон и пророчества. Святые Симеон и Анна показывают нам путь принятия Его... Царство Божие близ нас, оно явлено в Богочеловеческой природе Христа, обновляющего и омолаживающего каждый день нашу жизнь. Это то, чем призвано быть Движение православной молодёжи: приглашение встретить Бога и быть изменённым этой встречей...» – говорится в официальном документе Синдесмоса.

Подобные молодёжные движения основываются и в России.

Напомним, что и при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска не первый год действует Братство следопытов и разведчиков «Покровская крепость».

Прототипом этой организации стало известное в дореволюционной России скаутское движение. Группа более старших школьников составляет отряд разведчиков, а более младших – отряд следопытов.

Помимо изучения основ Православия, воспитанники Братства занимаются спортом, ходят в походы, навещают пожилых и больных горожан. Словом, стараются вести тот образ жизни, что был свойственен «прежним» бойскаутам.

А. Волынцев