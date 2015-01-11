Депутаты поддержали соглашение по «Высоте»

На сегодняшней сессии депутаты Собрания приняли ряд важных решений, в том числе касающиеся строительства в Озерске универсальной крытой арены «Ледовая академия «Высота» и создания рабочей группы по вопросам здравоохранения в Озерском городском округе.

В ходе заседания от администрации в адрес Собрания поступило предложение согласовать условия, которые станут основой концессионного соглашения по «Высоте». О них депутатам доложил заместитель главы округа Александр Бахметьев, но начал он свое выступление с истории вопроса:

- В прошлом году к администрации Озерского городского округа обратился инвестор-концессионер с идеей строительства нового спортивного объекта на территории нашего города. В соответствии с законодательством, в администрации была создана рабочая группа, которая рассмотрела это предложение и решила принять его, доработав в соответствии с нормативными требованиями, существующими на сегодняшний день. После этого проводились переговоры с концессионером и Правительством Челябинской области. Порядка месяца шло обсуждение, состоялось несколько встреч, удалось согласовать все позиции. Проект концессионного соглашения был размещен на официальном федеральном сайте, чтобы с ним мог ознакомиться любой инвестор и поучаствовать в строительстве объекта. Теперь пришло время рассматривать вопрос о заключении концессионного соглашения. По действующему Положению, ставить подпись под документом – это право администрации, но сделать это она может лишь после согласования с Собранием депутатов условий концессионного соглашения. Поэтому мы представили вам проект соответствующего решения.

Александр Бахметьев не стал зачитывать текст документа, познакомил Собрание лишь с основными из них:

- срок действия концессионного соглашения составляет 40 месяцев со дня его подписания;

- строительство объекта и его оснащение осуществляется в срок не более 26 месяцев со дня подписания концессионного соглашения;

- после окончания строительства данный объект подлежит государственной регистрации и передаче в собственность Озерского городского округа;

- создание объекта производится за счет инвестиций концессионера в размере не менее 300 млн. рублей, а также за счет инвестиционного платежа концедента в размере 200 млн. рублей (данное финансирование будет проводиться в размере документально подтвержденных затрат в соответствии с проектной документацией в 2019 году);

- размер обеспечения исполнения обязательств концессионера составляет не менее 20 млн. рублей.

Депутаты были проинформированы, что «Высота» по технико-экономическим показателям представляет собой целый комплекс, включающий в себя кроме здания ледовой арены также гостевую автостоянку, три площадки (универсальную на базе хоккейной, тренажерную и детскую игровую). Здесь же предусмотрено строительство трансформаторной подстанции и газовой модульной котельной для автономного обеспечения энергоресурсами «Высоты» и после реконструкции – здания «Гранита».

После своего выступления Александр Бахметьев ответил депутатам на ряд вопросов по данному концессионному соглашению, в том числе сообщил, что проект «Высоты» в настоящее время проходит государственную экспертизу и предметно говорить о его технических характеристиках можно будет только после получения соответствующего заключения.

Учитывая социальную значимость «Высоты» и то обстоятельство, что данный объект включен в утвержденную ранее Собранием депутатов Программу комплексного социально-экономического развития округа на период 2017-2019 гг., в ходе сессии он не вызвал продолжительных дискуссий и был одобрен большинством народных избранников.

Другое значимое решение депутаты приняли в развитие своего намерения изменить ситуацию с оказанием медицинских услуг в округе. Напомним, что 13 февраля состоялось внеочередное заседание четырех профильных комиссий Собрания, на котором после обсуждения состояния здравоохранения в муниципалитете депутаты единогласно проголосовали за создание специальной рабочей группы (она должна быть сформирована из представителей Собрания депутатов, администрации округа, ЦМСЧ №71, руководство ФМБА РФ и ФГУП «ПО «Маяк» и заняться подготовкой документа, адресованного руководству страны и лично Президенту Владимиру Путину). Для участия в этом коллегиальном органе Собрание выбрало на своем заседании четырех депутатов: Олега Костикова, Фарита Хисамова, Максима Шитова и Владимира Кулика. Председателю Собрания депутатов Олегу Костикову коллеги поручили собрать рабочую группу, утвердить ее состав отдельным постановление и как можно раньше приступить к выполнению поставленных перед ней задач.

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