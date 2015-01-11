Челябинцев ожидают сильные магнитные бури

У жителей Челябинской области в ближайшие дни может ухудшиться самочувствие из-за надвигающихся магнитных бурь.

Первый за несколько месяцев выброс плазмы из атмосферы Солнца в межпланетное пространство привел к заметным возмущениям геомагнитного поля Земли.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, выброс плазмы с Солнца произошел 12 февраля 2018 года около 5 утра по московскому времени. Это достаточно редкий феномен, как правило, наблюдающийся лишь после крупных взрывных событий. На преодоление расстояния до Земли ему понадобится несколько суток.

Приход летящего с Солнца вещества к Земле ожидается около 8 утра по московскому времени 15 февраля. «В момент удара по магнитному полю Земли прогнозируются довольно заметные возмущения магнитного поля длительностью около 8−10 часов», — прогнозируют в Лаборатории.

По данным Gismeteo, малая геомагнитная буря силой 4 балла сохранится и в пятницу. А в течение недели — с субботы, 17 февраля, до субботы, 24 февраля — прогнозируется слабая магнитная буря силой три балла.

Люди могут по-разному реагировать на геомагнитные возмущения, в зависимости от степени чувствительности организма. Самыми уязвимыми для магнитных бурь являются люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. У них возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха.

Южноуральцам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы в такие дни особенно строго придерживаться графика приема препаратов, которые назначены специалистами.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

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