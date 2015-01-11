Вторник в Челябинской области будет снежным

Во вторник, 20 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, в западных и северных районах - слабые метели.
В дневные часы по области - минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 10 градусов. В ночные часы – минус 12-17 градуса, в низинах - до минус 23 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Небольшие магнитные бури.
Солнце взойдет в 8 часов 6 минут, заход – в 18 часов 10 минут. Долгота светового дня 10 часов 4 минуты. Луна растущая.
По народному календарю День Луки, Могущница.
Следили на Луку за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром — в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.
Именины в этот день: Александр, Алексей, Лука, Петр.
http://uralpress.ru
Ключевые теги: Южный Урал, прогноз.
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