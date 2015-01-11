» На реабилитацию южноуральских наркозависимых выделят 4,5 миллиона рублей из областного бюджета

В Челябинской области на социальную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых из областного бюджета выделят 4,5 миллиона рублей на три года: с 2018 по 2020. Такое решение приняли власти накануне, 20 февраля, на заседании правительства области.
Эту сумму в рамках госпрограммы «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» выделят региональным некоммерческим организациям, которые занимаются лечением наркоманов.
В прошлом году субсидии получили три НКО, в этом — получат пять. По сравнению с прошлым годом размер выплаты увеличился на полмиллиона. Это значит, что еще больше южноуральцев получит необходимую социальную реабилитацию.
— За три года реабилитируют 90 наркозависимых, на каждого из них выделят по 50 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе главы региона.
https://www.chel.kp.ru
Ключевые теги: Челябинская область, реабилитация наркозависимых.
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