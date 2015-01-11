Жизнь без «серых» туфлей и кроссовок: в Челябинской области начнут чипировать обувь

С первого июня этого года в Челябинской области, как и во всей России, начнут чипировать обувь. Таково окончательное решение Минпромторга РФ.

По мнению ведомства, электронная маркировка поможет в борьбе с подделками и контрафактом, от которых наш регион страдает в первую очередь, так как находится на границе с государствами, откуда на Южный Урал попадает «серая» обувь.

Пока речь идет не о RFID-метках, используемых на меховых изделиях, как предполагалось ранее, поскольку оборот обуви больше в разы и ежегодно в стране продается обувных пар на 700 миллиардов рублей. Также стандартные штрих-коды, по мнению чиновников, позволят внедрить систему быстрее и без особых затрат для производителей и ретейлеров. Такие коды можно легко считывать на обычных кассах.

Открытым остается вопрос относительно типа маркировки, как и куда она будет наноситься. Рано пока говорить и о ценах на чипированную обувь. Эксперты уточняют, что пилотные проекты как раз и проводятся, чтобы оценить стоимость маркировки, влияние ее внедрения на производителей, поставщиков и другие стороны.

По словам гендиректора челябинской обувной фирмы «Юничел» Владимира Денисенко, огромный вал нелегальных товаров в десятках тысяч контейнеров идет к нам из Китая через дальневосточные порты. Второй канал — Казахстан.

«У нас действует соглашение о едином экономическом пространстве. И, подобно белорусским креветкам, теперь появились киргизские кроссовки. Причем ни в Казахстане, ни в Киргизии нет своего обувного производства, но караваны продукции, нерастаможенной по закону, продолжают идти через нашу границу. На сегодняшний день ее доля на рынке составляет 33 процента, в денежном эквиваленте это 860 миллиардов рублей, — подчеркнул Владимир Денисенко. — Только по обуви на неоплаченных таможенных сборах и НДС российский бюджет теряет около 30-ти миллиардов рублей! Да на эти деньги можно еще не одну олимпиаду провести! Да, четыре года назад ситуация была еще печальнее: 39 процентов и 1 триллион 100 миллиардов рублей. Но динамика снижения нелегальной продукции очень неубедительна, и это отметил президент на встрече с представителями легкой промышленности в сентябре 2017 года».

По словам руководителя компании, маркировка принесет пользу только в том случае, если изначально будет продумана система контроля: сама по себе мера правильная, но весь вопрос в том, кто будет и будет ли вообще проверять эти бирки, если не проверяется даже сам товар.

http://uralpress.ru