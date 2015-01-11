» Первая эскадрилья Су-34 сформирована в Челябинской области

Первая в Центральном военном округе (ЦВО) эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34 сформирована в Челябинской области.
«Подразделение, в котором увеличена численность технического состава, вошло в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области. В настоящее время экипажи проходят летную практику на новых самолетах в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком. Их возвращение на авиабазу запланировано в первом полугодии 2018 года», — цитирует ТАСС официального представителя округа Ярослава Рощупкина.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.
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Ключевые теги: Челябинская область, эскадрилья, су-34.
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