«Егоза» шумно и весело отметила День защитника Отечества

23 февраля, в День защитника Отечества, на ГЛК «Егоза» состоялась праздничная программа: катающиеся могли насладиться музыкальными хитами от приглашённых диджеев и поучаствовать в самых разнообразных конкурсах. Гости «Егозы» от мала до велика придумывали стишки на тему горы и здорового образа жизни, принимали участие в спортивных конкурсах, состязались в умении на время разматывать и сматывать 5-метровые бинты (тема конкурсов военная!) и сжимать волю в кулак. Последнее задание поначалу вызвало недоумение у всех присутствующих, но когда ведущая вынесла листы бумаги с надписью «Воля», то всем стало понятно, что сейчас предстоит выяснить, кто быстрее скомкает листок в кулак.

Призы предоставило руководство ГЛК «Егоза» - ски-пассы на 5 или 10 подъёмов, а также компания «Уральские кабельные сети-Озёрск», подарившая возможность бесплатного подключения к сети интернет или к одному из тарифов компании.

Надо отметить, что самыми активными участниками мероприятия стали жители Челябинска, Снежинска и Кыштыма, которые и получили максимальное количество подарков. Они же и отметили, что с каждым годом «Егоза» становится всё современнее, порадовало появление нового, стильного кафе и возможность вечернего катания вплоть до 21 часа.

Александра Лебедева